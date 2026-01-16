Omicidio Moro il processo di nuovo in Appello | la Cassazione annulla la sentenza

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di appello relativa all'omicidio di Massimiliano Moro, avvenuto nel 2010 a Latina. Il procedimento torna quindi in secondo grado per una nuova valutazione delle prove e delle responsabilità. La vicenda rappresenta un passaggio importante nel percorso giudiziario, che mira a chiarire le responsabilità e a garantire un giusto procedimento.

E' stata annullata dalla Corte di Cassazione la sentenza di appello per l'omicidio di Massimiliano Moro, ucciso a colpi di pistola il 25 gennaio del 2010 nell'appartamento in cui viveva, in Largo Cesti a Latina. Erano gli anni della “guerra criminale” del capoluogo, tra i clan rom e i gruppi criminali locali. I giudici della Suprema Corte hanno inviato gli atti di nuovo alla Corte d'appello per un nuovo processo. Nello specifico dunque, sono state annullate le condanne a 15 anni inflitte a due degli imputati, Simone Grenga e Ferdinando Ciarelli detto Macù che erano stati invece condannati in primo grado a scontare 20 anni, e le due assoluzioni di Ferdinando “Pupetto” Di Silvio e Antoniogiorgio Ciarelli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Tentato omicidio di due ragazze, la Cassazione annulla per la seconda volta: da rifare il processo su Di Maio

Leggi anche: Omicidio Vassallo, la Cassazione annulla ancora il Riesame: atti a un nuovo collegio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

OMICIDIO MORO, CASSAZIONE RINVIA IN APPELLO: RIMESSE IN DISCUSSIONE LE ASSOLUZIONI. ESCLUSO IL METODO MAFIOSO; Omicidio Moro, la Cassazione annulla: processo da rifare in Appello; Omicidio Moro, la Cassazione annulla la sentenza: tutto da rifare.

Omicidio Moro, la Cassazione annulla: processo da rifare in Appello - I giudici della Corte di Cassazione hanno annullato la sentenza della Corte d'Assise d'Appello per l' omicidio di Massimiliano Moro, ucciso a colpi di pistola la sera del 25 gennaio del 2010 in Largo ... latinaoggi.eu