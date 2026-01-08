Altro che sky box e auricolari | in Puglia l’allenatore squalificato segue il match dal balcone di una casa | Domeniche Bestiali

In Puglia, un allenatore squalificato assiste a una partita dal balcone di una casa, lontano dagli strumenti tradizionali come sky box o auricolari. Questa scena insolita si inserisce nel contesto di Domeniche Bestiali, una rubrica dedicata alle curiosità del calcio dilettantistico. Con l’inizio del nuovo anno, riprendiamo con proposte e spunti, grazie anche all’aiuto degli amici del Caf e alla passione per il calcio locale.

Cominciamo il nuovo anno con una bella proposta per la Lega Dilettanti: basta pause natalizie che poi non troviamo materiali per scrivere Domeniche Bestiali, e se non fosse per gli amici del Caf che ci vengono in soccorso, almeno ogni due anni, con la Coppa d’Africa, sarebbe dura. Per fortuna ci sono loro, e anche tanti altri amici che ci permettono di superare queste assurde difficoltà, questo sentirci “nudi” di fronte all’incombenza, in scioltezza, quasi come fosse Capodanno: affacciati al balcone, dopo aver mangiato prelibatezze. Basta non scattare foto però, che le condizioni sono quelle che sono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

