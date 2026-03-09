Milan Inter Estupinan riapre la corsa scudetto e si riprende la sua stagione! Allegri decisivo ancora

Nella partita tra Milan e Inter, Estupiñán ha segnato un gol che ha riaperto la corsa scudetto, rilanciando le speranze della sua squadra. La prestazione di Allegri si è rivelata determinante, contribuendo a un risultato importante per entrambe le formazioni. La notte dell’8 marzo 2026 ha segnato un punto di svolta, portando Estupiñán da giocatore in ombra a protagonista della stagione.

Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». I dettagli Mercato Juve, settimana decisiva per Senesi? Nuovi contatti con l’entourage e quattro big europee in corsa Calciomercato Napoli, grandi manovre per l’estate! Ecco chi è l’obiettivo dei partenopei, le ultimissime Sassuolo, parla Carnevali: «Grosso tecnico di grande qualità. Abbiamo inserito giocatori di qualità. Lo stadio vuoto.» Lazio, parla Sarri nel pre gara: «Lo stadio vuoto è brutto, triste, deprimente, avvilente e penso che sia arrivato il momento di fare qualcosa» Wolfsburg, ufficiale il ritorno di Hecking sulla panchina biancoverde dopo 10 anni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan Inter, Estupinan riapre la corsa scudetto e si riprende la sua stagione! Allegri decisivo (ancora) Articoli correlati Milan Inter 1-0, Estupinan decide il derby. La vittoria dei rossoneri riapre la lotta Scudetto?di Redazione JuventusNews24Milan Inter 1-0, la rete di Estupinan nel primo tempo regala una vittoria fondamentale per i rossoneri. Il Milan riapre lo Scudetto: Estupiñan abbatte l’Inter nel dNella serata di oggi, 8 marzo 2026, il Milan di Massimiliano Allegri ha trionfato per 1-0 nel derby della Madonnina contro l’Inter di Cristian Chivu,... Milan-Inter, Scudetto RIAPERTO Il vero FATTORE che può CAMBIARE tutto Aggiornamenti e notizie su Milan Inter Temi più discussi: Diretta Milan-Inter oggi Serie A. Live risultato, aggiornamenti e classifica; Milan-Inter 1-0: Estupinan regala il derby ad Allegri e riapre il campionato; Il Milan riapre la lotta scudetto! Estupinan decide il derby, Inter ko. Bagarre salvezza, Roma sconfitta; Serie A, Milan-Inter 1-0: Estupiñán rilancia Allegri in chiave scudetto. Pagelle di Milan-Inter 1-0: Estupinan, il bomber che non ti aspetti. Bonny-Esposito, la coppia tradisce ChivuSerie A, Milan-Inter 1-0: spunta Estupinan che decide il derby e riapre la lotta scudetto. I nerazzurri perdono l'ennesimo big match. Top e flop e pagelle. sport.virgilio.it Milan-Inter 1-0: decide Estupinan, corsa Scudetto riaperta?Il Milan batte l 'Inter a San Siro e riapre la lotta Scudetto. Il passivo di sette punti in classifica resta pesante, ma il calendario dei nerazzurri permette a ... sportface.it "Il calendario del Milan è buono, l'Inter non deve adagiarsi sui 7 punti di vantaggio" I rossoneri possono ancora sperare nella rimonta - facebook.com facebook Milan-Inter, tutte le nazionalità in gol nel derby #SkySport #SkySerieA x.com