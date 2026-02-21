Milan-Parma Allegri fra sogni e realtà | Inter nettamente favorita per lo scudetto E noi non siamo ancora in Champions

Il tecnico del Milan, Allegri, ha spiegato che l’Inter è la favorita per lo scudetto, considerando i punti in palio. Ha aggiunto che i rossoneri devono concentrarsi sul presente e sulle prossime partite, senza lasciarsi influenzare da vecchie polemiche. Con 13 partite rimaste e 39 punti ancora da assegnare, Allegri ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione. La squadra si prepara ora ad affrontare il Parma senza distrazioni.

Milano, 21 febbraio 2026 – "Mancano 13 partite, ci sono 39 punti a disposizione. Basta parlare di quello che è successo in passato (ossia la polemica con Fabregas, ndr): pensiamo al Parma". Sono le prime parole di Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di domani, domenica 22 febbraio, alle ore 18 a San Siro. Il bollettino: "Per Pavlovic temevamo la frattura del perone, per fortuna non è così. Non è in buone condizioni, ma si è messo a disposizione. Pulisic soprattutto, ma anche Leao, stanno meglio. La condizione di Modric? Nessuno si aspettava che giocasse così, a livello fisico: speriamo lo faccia fino in fondo.