Allegri | Inutile imitare Paesi con culture calcistiche diverse e denigrare il calcio italiano La difesa fa parte della nostra storia

Max Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Torino. Ha affermato che imitare altri paesi con culture calcistiche differenti e criticare il calcio italiano sono comportamenti senza senso. Inoltre, ha sottolineato che la difesa rappresenta una parte importante della storia della sua squadra. La partita è programmata per domani e sarà seguita da approfondimenti.

Intervenuto in conferenza stampa, Max Allegri ha così presentato il match di domani contro il Torino. Le parole di Allegri. Luka Modric ha portato il suo Pallone d’Oro del 2018 a Casa Milan. È il simbolo del suo legame già forte col Milan? “Luka è arrivato e ha portato qualità non solo sul piano tecnico ma soprattutto a livello umano e professionale, soprattutto per i giovani. Vedere un giocatore, un uomo, Luka ha 40 anni, con passione e amore per quello che fa è straordinario. Questo genera entusiasmo e infonde positività nell’ambiente.” Come stanno Gimenez e Leao dopo l’episodio di Roma? Com’è l’umore in squadra? “Sono situazioni che capitano nel corso di una stagione dove contano molto i punti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allegri: “Inutile imitare Paesi con culture calcistiche diverse e denigrare il calcio italiano. La difesa fa parte della nostra storia” Articoli correlati Moratti: «La Juve sta esagerando. Fa la vittima del calcio italiano ma la storia non la ricorda così»Tonali Juve: c’è una possibilità che lasci il Newcastle e i bianconeri possono prenderlo a questa condizione. Il calcio italiano e lo stigma della difesa a tre: un modello ormai superato in EuropaUn dato emerso al termine degli ottavi di Champions League fotografa con chiarezza una tendenza ormai consolidata: tutte le squadre qualificate ai...