Il calcio italiano continua a essere associato alla difesa a tre, un sistema ancora presente nelle formazioni di molte squadre, anche in occasioni di competizioni europee come la Champions League. Dai quarti di finale fino ai dati dei principali campionati nazionali, questa tattica sembra mantenere una sua presenza significativa, nonostante in altri Paesi si preferiscano schemi diversi. La questione rimane al centro di discussioni tra addetti ai lavori e appassionati.

Un dato emerso al termine degli ottavi di Champions League fotografa con chiarezza una tendenza ormai consolidata: tutte le squadre qualificate ai quarti giocano con la difesa a quattro. Un elemento che, letto alla luce delle abitudini tattiche della Serie A, apre una riflessione profonda sullo stato di salute del calcio italiano e sulla sua capacità di adattarsi ai modelli dominanti in Europa. Nel campionato italiano la difesa a tre continua a essere una scelta diffusa, soprattutto tra le squadre di vertice. Tra le prime sette in classifica, gli unici allenatori che schierano una linea a quattro sono Fabregas e – a volte – Spalletti. Nel complesso, soltanto Fiorentina, Lazio, Sassuolo, Bologna, Como e Lecce utilizzano con continuità la difesa a quattro, insieme a qualche variazione occasionale da parte di Juventus e Udinese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il calcio italiano e lo stigma della difesa a tre: un modello ormai superato in Europa

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