Il tecnico del Milan ha dichiarato che è necessario un cambio di passo, affermando che bisogna “darsi una svegliata”. Le sue parole sono state pronunciate alla vigilia della partita contro il Torino, in programma per la 30esima giornata di Serie A. La squadra si prepara ad affrontare la sfida, mentre il tecnico si rivolge ai giocatori con un messaggio diretto.

Le parole del tecnico del Milan alla vigilia del match col Torino valevole per la 30esima giornata di Serie A In casa Milan è vigilia della sfida col Torino. I rossoneri saranno chiamati a mettersi alle spalle il ko con la Lazio che ha nuovamente ridotto al minimo le chance Scudetto. Nella conferenza stampa, il tema principe è stato però il ‘caso’ Leao, che all’Olimpico ha preso malissimo la sostituzione accusando Pulisic di non avergli passato il pallone. – Calciomercato.it “Come ho calmato Leao? Pulisic non l’ha visto, se non lo vede non può passargli la palla. Tutto qui. – ha risposto il tecnico livornese – Ma quello che è successo all’Olimpico, mi è capitato anche altre volte. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Allegri allo scoperto sul caso Leao: “Bisogna darsi una svegliata”

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