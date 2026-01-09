In un intervento su Viva el Futbol, Cassano ha commentato la prestazione di un giocatore del Napoli contro il Verona, sottolineando che, nonostante un pagamento di 40 milioni, la sua performance è stata deludente. L'ex calciatore ha anche analizzato le decisioni del Var e altri aspetti della partita, offrendo una riflessione critica sul calcio attuale e sui risultati delle squadre coinvolte.

A Viva el Futbol, Cassano ha parlato di Napoli-Verona, soffermandosi sugli errori del Var e non solo. Ha parlato anche di Buongiorno e di Inter-Napoli di domenica prossima. Le parole di Cassano. «Quello del primo tempo è stato il Napoli più brutto dell’era Conte. Nel primo tempo erano superficiali, macchinosi, lenti, e hanno preso anche tre o quattro imbucate. Nel secondo tempo avevano più energie e più idee e hanno fatto la partita. Il Napoli l’ha presa sottogamba.» Il peggiore in campo è stato Buongiorno. Conte fa bene a dire che Juan Jesus gioca perché sta meglio. Buongiorno, da quando è arrivato, tra infortuni e disastri, deve darsi una svegliata, perché l’hanno pagato 40 milioni e ieri ha fatto schifo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cassano: «Buongiorno deve darsi una svegliata, l’hanno pagato 40 milioni e contro il Verona ha fatto schifo»

Leggi anche: Il Milan ritrova Rabiot (e Pulisic) per il derby. Estupinan e Nkunku, darsi una svegliata

Leggi anche: Buongiorno torna titolare contro il Verona, dopo l’Udinese ha perso il posto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cassano: «Buongiorno deve darsi una svegliata, l’hanno pagato 40 milioni e contro il Verona ha fatto schifo» - Verona, soffermandosi su Buongiorno e sugli errori del Var. ilnapolista.it