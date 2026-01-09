Cassano | Buongiorno deve darsi una svegliata l’hanno pagato 40 milioni e contro il Verona ha fatto schifo
In un intervento su Viva el Futbol, Cassano ha commentato la prestazione di un giocatore del Napoli contro il Verona, sottolineando che, nonostante un pagamento di 40 milioni, la sua performance è stata deludente. L'ex calciatore ha anche analizzato le decisioni del Var e altri aspetti della partita, offrendo una riflessione critica sul calcio attuale e sui risultati delle squadre coinvolte.
A Viva el Futbol, Cassano ha parlato di Napoli-Verona, soffermandosi sugli errori del Var e non solo. Ha parlato anche di Buongiorno e di Inter-Napoli di domenica prossima. Le parole di Cassano. «Quello del primo tempo è stato il Napoli più brutto dell’era Conte. Nel primo tempo erano superficiali, macchinosi, lenti, e hanno preso anche tre o quattro imbucate. Nel secondo tempo avevano più energie e più idee e hanno fatto la partita. Il Napoli l’ha presa sottogamba.» Il peggiore in campo è stato Buongiorno. Conte fa bene a dire che Juan Jesus gioca perché sta meglio. Buongiorno, da quando è arrivato, tra infortuni e disastri, deve darsi una svegliata, perché l’hanno pagato 40 milioni e ieri ha fatto schifo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
