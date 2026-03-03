Civitanovese il tempo inizia a stringere Mister Silva | Bisogna darsi una mossa

La Civitanovese si trova a dover affrontare una situazione di urgenza in vista delle prossime gare. Il tecnico Silva ha commentato la scadenza imminente, affermando che il tempo a disposizione sta diminuendo e che è necessario accelerare i ritmi. Ha inoltre osservato alcuni aspetti positivi nelle ultime prestazioni, nonostante la stretta dei tempi.

"Resta poco tempo e bisogna darsi una mossa, ma ho visto delle cose che lasciano ben sperare per le restanti partite". Così Massimo Silva, tecnico della Civitanovese, commenta il pari interno contro l'Osimana (1-1). "Una partita di difficile interpretazione – ammette – che tuttavia mi lascia molto contento per lo spirito di squadra. Loro erano parecchio aggressivi all'inizio, poi noi abbiamo alzato un po' il baricentro e abbiamo fatto meglio, anche con delle belle azioni". I rossoblù sono partiti un po' in sordina e nella prima mezz'ora non hanno creato pericoli. Poi, sul finire della prima frazione, è arrivato il gol di Malaccari. Ad inizio ripresa il pari.