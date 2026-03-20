Allegre in testa nella seconda prova a Lillehammer Schieder miglior azzurro 6° Franzoni

Si è conclusa la seconda prova cronometrata della discesa maschile alle finali di Lillehammer, sulla pista di Kvitfjell. Il francese Nils Allegre ha registrato il miglior tempo con 1’46”68, ottenendo un vantaggio di sette centesimi su Vincent Kriechmayr e di 34 su Alexis Monney. Tra gli italiani, il miglior piazzamento è stato di sesto posto per Franzoni, mentre Schieder si è collocato tra i migliori.

Si è svolta anche la seconda prova cronometrata della discesa maschile delle finali di Lillehammer. Sulla pista di Kvitfjell il francese Nils Allegre ha firmato il miglior tempo (1’46”68), precedendo di soli 7 centesimi l’austriaco Vincent Kriechmayr e di 34 centesimi lo svizzero Alexis Monney. Proprio come nella prima prova di ieri, anche oggi Florian Schieder è stato il migliore degli azzurri. L’altoatesino conferma l’ottimo feeling con la pista norvegese e ha concluso in quarta posizione a 51 centesimi. Appena dietro l’azzurro si sono piazzati l’austriaco Daniel Hemetsberger (+0.52) ed un Giovanni Franzoni (+0.63), che ha sicuramente spinto di più rispetto alla prima prova cronometrata e si candida ad essere protagonista domani e poi anche in superG. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Allegre in testa nella seconda prova a Lillehammer. Schieder miglior azzurro, 6° Franzoni Articoli correlati LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Schieder e Franzoni protagonisti, bene anche AlliodCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE 11. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Franzoni cambia marcia, ancora bene SchiederCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE 11.