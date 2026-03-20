LIVE Sci alpino Seconda prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA | Schieder e Franzoni protagonisti bene anche Alliod

Durante la seconda prova di discesa maschile a Lillehammer, Schieder e Franzoni si sono distinti come protagonisti, mentre Alliod ha mostrato buone prestazioni. La gara si sta svolgendo in diretta, offrendo aggiornamenti continui sugli sviluppi. La competizione vede la partecipazione di diversi atleti italiani, pronti a sfidarsi sul tracciato norvegese. La prova femminile è prevista per l’11, con una diretta che permette di seguire ogni momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE 11.20 Christof Innerhofer parte con 7 centesimi di margine in alto. Nel tratto centrale si ritrova ad un secondo. Conclude 22° ed ultimo a 2.86. Al via ora l’austriaco Raphael Haaser. 11.18 Marco Schwarz inizia con 24 centesimi di vantaggio nel tratto iniziale, salvo poi lasciare un secondo nel settore centrale. L’austriaco non va oltre la 13a posizione a 1.44. Al via ora l’ultimo azzurro Christof Innerhofer. 11.17 Maxence Muzaton con il numero 20 non spinge e conclude la sua prova all’ultimo posto a 2.45. Al via ora l’austriaco Marco Schwarz. 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Schieder e Franzoni protagonisti, bene anche Alliod Articoli correlati LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Hrobat al comando, bene Schieder e Paris. Franzoni non spingeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DI SCI ALPINO DALLE 12. LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: veloci Schieder e Paris, Franzoni non spinge. Svetta HrobatCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DI SCI ALPINO DALLE 12. Tutti gli aggiornamenti su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: primi punti per Pirovano nella specialità, Zenere in top 10. Doppio trionfo per Scheib!; A Scheib gigante di Are e coppa di specialità; Sci alpino, orari Coppa del mondo maschile a Courchevel e femminile a Are: dove vedere le gare in diretta; RECAP! Shiffrin vince, Aicher seconda: che lotta per la generale. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Schieder e Franzoni protagonisti, bene anche AlliodCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE 11.05 Vincent Kriechmayr inizia sui tempi di Monney, ... oasport.it LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: Laura Pirovano studia le linee per la garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e ... oasport.it Sci alpino - Beatrice Mazzoleni a segno nello slalom FIS dei Campionati universitari in Val di Zoldo. Alle sue spalle la vicentina Vittoria Rossi - facebook.com facebook Gli azzurri Mazzel e Bertagnolli sulla vetta dello sci alpino alle Paralimpiadi. A poco tempo di distanza l'una dall'altro, i due atleti portano a casa oro e argento nel SuperG. Il medagliere italiano comincia a farsi ricco x.com