LIVE Sci alpino Seconda prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA | Franzoni cambia marcia ancora bene Schieder
In questa giornata si svolge la seconda prova di discesa maschile a Lillehammer, con atleti come Franzoni che migliorano le prestazioni e Schieder che conferma la buona forma. La gara si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sui tempi e le posizioni di partenza. Contestualmente, si tiene anche la prova femminile, con le atlete che si preparano a scendere dalla pista norvegese.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE 11.26 La seconda ed ultima prova della discesa si conclude qui. Domani si inizierà a fare sul serio con la gara delle 10.45 Grazie per la cortese attenzione, a domani. Buon proseguimento di giornata. 11.25 CLASSIFICA SECONDA PROVA DISCESA 1 Nils Allegre FRA 1:46.68 2 Vincent Kriechmayr AUT +0.07 3 Alexis Monney SVI +0.34 4 Florian Schieder ITA +0.51 5 Daniel Hemetsberger AUT +0.52 6 Giovanni Franzoni ITA +0.63 7 Adrian Smiseth Sejertsted NOR +0.87 8 Stefan Rogentin SVI +1.00 9 Mattia Casse ITA +1.04 10 Dominik Paris ITA +1.16 13 Benjamin Alliod ITA +1. 🔗 Leggi su Oasport.it
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