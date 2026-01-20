Addio a Robert Hunter l’ambasciatore Usa che aveva previsto la crisi della Nato E dove stava andando l’Occidente

È scomparso Robert E. Hunter, veterano diplomatico statunitense di 85 anni, noto per la sua analisi lucida e misurata della politica internazionale. Per oltre trent’anni, Hunter ha rappresentato un punto di riferimento nel settore della diplomazia, offrendo valutazioni spesso anticipate sui sviluppi geopolitici e sulla posizione dell’Occidente, anche in momenti di incertezza e cambiamento.

È morto Robert E. Hunter. Aveva 85 anni. Per trent’anni è stato una delle voci più sobrie della politica estera americana, una di quelle che parlavano quando Washington preferiva applaudire se stessa. Oggi vale la pena rileggerlo perché aveva descritto con precisione il punto in cui saremmo arrivati: una Nato più larga e più fragile, un’Europa divisa e una guerra tornata strutturale nel suo cuore. Hunter era stato ambasciatore degli Stati Uniti presso la Nato tra il 1993 e il 1998, nel momento in cui l’Alleanza doveva decidere cosa diventare dopo la fine della Guerra fredda. La sua posizione era netta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

