Crisi del carciofo pugliese | Una filiera che penalizza soprattutto i piccoli produttori

La crisi del carciofo pugliese evidenzia le difficoltà di un sistema agroalimentare che, attraverso meccanismi di mercato e pratiche commerciali, penalizza soprattutto i piccoli produttori. Questa situazione mette in discussione la sostenibilità della filiera e richiede un'attenzione maggiore alle dinamiche di valorizzazione e tutela delle produzioni locali e delle realtà agricole più piccole.

La #campagna2025 del #carciofo prosegue tra luci e ombre. Produzione in crescita e buona qualità, soprattutto in Sardegna, ma il mercato resta sotto pressione tra consumi deboli, clima instabile e concorrenza estera. Ne parliamo con Salvatore Lotta, direttor - facebook.com facebook

