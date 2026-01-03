Crisi del carciofo pugliese | Una filiera che penalizza soprattutto i piccoli produttori
La crisi del carciofo pugliese evidenzia le difficoltà di un sistema agroalimentare che, attraverso meccanismi di mercato e pratiche commerciali, penalizza soprattutto i piccoli produttori. Questa situazione mette in discussione la sostenibilità della filiera e richiede un'attenzione maggiore alle dinamiche di valorizzazione e tutela delle produzioni locali e delle realtà agricole più piccole.
La crisi del carciofo pugliese non è un fatto isolato, ma il segnale evidente di un sistema agroalimentare che continua a comprimere il valore alla produzione e a penalizzare i piccoli agricoltori. A denunciarlo è Antonio Macchia, presidente di Alpaa Puglia, che punta il dito contro una filiera. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
