Giovi e Ponte alla Chiassa | il piano per rinascere con il turismo
Giovi e Ponte alla Chiassa cercano di rilanciarsi grazie al turismo lento, dopo aver subito anni di abbandono e scarsa attenzione. Il consigliere Menchetti ha incontrato gli abitanti delle frazioni per ascoltare idee e proposte concrete. Le comunità locali puntano a valorizzare le strade storiche e i paesaggi naturali, coinvolgendo anche gli operatori turistici. Ora, si lavora per trasformare queste aree in mete più attrattive per visitatori e residenti.
Giovi e Ponte alla Chiassa nel mirino del turismo lento: il consigliere Menchetti ascolta le frazioni. Il consigliere comunale Michele Menchetti sta portando avanti un intenso confronto con i cittadini delle frazioni di Giovi e Ponte alla Chiassa, delineando una visione di sviluppo basata sul turismo sostenibile e sulla valorizzazione delle risorse locali. L’iniziativa, inserita nel contesto della campagna elettorale, mira a raccogliere le istanze del territorio e costruire un programma basato sulle reali necessità delle comunità. Un senso di abbandono e la ricerca di nuove prospettive. L’incontro del 18 febbraio presso il Cas di Giovi ha rappresentato un momento chiave di questo percorso.🔗 Leggi su Ameve.eu
Argomenti discussi: Elezioni comunali, Menchetti in tour nelle frazioni: Giovi-Ponte alla Chiassa capitale del turismo lento
