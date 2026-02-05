Emilie Leblanc prende il comando del marketing e della comunicazione di Bottega Veneta. La manager arriva da Cèline e si è formata a Saint Laurent. Da gennaio 2026, guida la strategia del marchio con un’esperienza consolidata nel settore.

Arriva da Cèline e si è formata a Saint Laurent. Emilie Leblanc è la nuova manager a capo del marketing e della comunicazione globale di Bottega Veneta, ruolo che ricopre ufficialmente da gennaio 2026. Nell’ultimo anno, fino a dicembre 2025, ha lavorato in Celine come global communications director e membro del management board. Emilie Leblanc è la nuova manager di marketing e comunicazione di Bottega Veneta. Nonostante il caos dovuto all’uscita di Bartolomeo Rongone dal brand, prevista per il prossimo 31 marzo, il nuovo incarico della manager potrebbe portare comunque un momento di svolta. Infatti, Bottega Veneta è uno dei marchi di punta di Kering che, grazie a Luca De Meo, sta portando avanti un ambizioso piano di rilancio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ci sarà Emilie Leblanc alla guida di marketing e comunicazione di Bottega Veneta

A partire dal primo aprile, Moncler annuncia la nomina di Bartolomeo ‘Leo’ Rongone come nuovo amministratore delegato.

