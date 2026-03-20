Alfredo Pirri presenta l’installazione ambientale intitolata ’Quello che avanza’ all’interno del ’Polytropon Arts Centre’, un nuovo spazio culturale situato in un complesso industriale riconvertito lungo il fiume Sieve a San Francesco di Pelago, in provincia di Firenze. Il centro, fondato da Maria Papadaki Badanjak, si dedica alla promozione dell’arte e dello scambio interculturale.

In un complesso industriale riconvertito lungo il fiume Sieve a San Francesco di Pelago (Firenze) è nato ’Polytropon Arts Centre’, un centro culturale dedicato alla promozione della creatività artistica e dello scambio interculturale, fondato da Maria Papadaki Badanjak. Nei due spazi versatili progettati per mostre, workshop, spettacoli, concerti e una vasta gamma di eventi culturali, è allestita la personale di Alfredo Pirri ’Quello che avanza’, un’ installazione ambientale che prende forma come residuo attivo, come ciò che rimane dopo un processo ma che, proprio per questo, continua a generare senso. Una serie di 144 cianotipie realizzate... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alfredo Pirri ci conduce in ’Quello che avanza’. Installazione ambientale

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