Polytropon Arts Centre L’ex molino produce futuro Apertura con Alfredo Pirri

Il Polytropon Arts Centre nasce dall’intenzione di riqualificare l’ex molino, che per decenni ha fornito lavoro e identità a una comunità locale. La causa è la trasformazione di un vecchio sito industriale in uno spazio culturale, con l’obiettivo di promuovere l’arte e la creatività. Durante l’inaugurazione, l’artista Alfredo Pirri ha presentato le sue opere, attirando l’attenzione di molti residenti e visitatori. La riapertura segna un nuovo capitolo per questa zona storica lungo la Sieve.

Per secoli ha macinato grano, poi cardato lana e tessuto tappeti. Oggi, lungo la Sieve, quell’opificio che dava lavoro e identità a un’intera comunità torna a produrre futuro. A San Francesco, nel comune di Pelago, lo storico complesso industriale attivo fino alla fine degli anni Sessanta rinasce come Polytropon Arts Center, nuovo polo dedicato alle arti contemporanee. Un luogo che affonda le radici in oltre sei secoli di storia, nato come mulino e gualchiera, poi filatoio, oggi spazio di sperimentazione tra arti visive, musica, performance e pensiero. "Noi avevamo voglia di recuperare questo luogo, questa strada, che era una delle più importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

