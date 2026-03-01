Stefano De Martino condurrà il Festival di Sanremo 2027, un evento che si terrà nei prossimi mesi. La sua partecipazione come presentatore è stata annunciata ufficialmente, segnando il suo coinvolgimento diretto nell’edizione di quest’anno. La scelta è stata comunicata senza ulteriori dettagli o commenti, e De Martino sarà sulla scena durante tutte le serate del festival.

Io pago e pretendo. Perché diciamolo: Stefano De Martino non aveva molta scelta. Sarà perché al Festival di Sanremo non si può dire di no, sarà perché la notizia non è una notizia ma una conferma, sarà perché l'arco narrativo di Carlo Conti si è esaurito ben prima della finale vinta da Sal Da Vinci. La clausola sulla kermesse era presente sul contratto del conduttore di Affari Tuoi da anni, ma nessuno poteva crederci davvero. E invece, quel passaggio di consegne ai piedi del palco dell'Ariston, ci ha riportati alla realtà. Un brusco risveglio dal torpore dell'edizione 2026, scivolata senza guizzi fino al 28 febbraio, e che ci catapulta direttamente tra 344 giorni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino conduce Sanremo 2027, il Festival che sarà (e che ci aspettiamo)

Sanremo 2027, Carlo Conti non ci sarà: arriva Stefano De Martino?L’annuncio è arrivato durante una puntata del podcast Pezzi – Dentro la musica: «Molto remota la possibilità di tornare nello stesso ruolo.

“Se sia stato offensivo annunciare Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo 2027? No. Avevo detto chiaramente che sarebbe stato il mio ultimo Festival”: così Carlo Conti"Potrebbe essere conduttore, direttore artistico e uno showman insieme", ha detto il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi a proposito del...

Approfondimenti e contenuti su Stefano De Martino.

Temi più discussi: Stefano De Martino, Roberto Sergio conferma la conduzione di Sanremo poi smentisce: Nessun annuncio; Stefano De Martino conduce Sanremo 2027: passaggio di consegne all’Ariston, l'annuncio di Carlo Conti in diretta - VIDEO; Chi conduce Sanremo 2027? Le voci su De Martino, le ipotesi in campo. Elisa: Lusingata per il nome; Sanremo 2027, piovono conferme su Stefano De Martino e Fabrizio Ferraguzzo al timone del Festival.

Stefano De Martino conduce Sanremo 2027: passaggio di consegne all’Ariston, l’annuncio di Carlo Conti in diretta – VIDEOStefano De Martino guiderà il Festival di Sanremo 2027. L’annuncio ufficiale è atteso stasera all’Ariston, con il passaggio di consegne da Carlo Conti in diretta su Rai 1. gay.it

Stefano De Martino sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2027A confermate le voci circolate nelle scorse ore è stato Carlo Conti, durante la finale di questa edizione. È un onore vero, un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre, voglio ... tg24.sky.it

Carlo Conti passa il testimone del Festival di Sanremo a Stefano De Martino: il passaggio di consegne è avvenuto alla finale della 76esima edizione. De Martino sarà dunque il conduttore e il direttore artistico di Sanremo 2027. #Sanremo2026 x.com

Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. L’annuncio, sul palco dell’Ariston, è stato fatto da Carlo Conti. L’inedito passaggio di testimone durante la serata finale. “È un onore vero, un gesto di generosità non sconta - facebook.com facebook