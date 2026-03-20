Alessandra Drusian dei Jalisse | A The Voice nessun giudice si girò volevano che crollassi

Alessandra Drusian, cantante dei Jalisse, ha raccontato che durante la sua partecipazione a The Voice nessun giudice si è girato, e che alcuni avrebbero voluto che crollasse. I Jalisse tornano in tv con Canzonissima, che partirà da sabato 21 marzo su Rai1. La loro carriera si riaccende con questa nuova occasione di esibirsi davanti al pubblico.

I Jalisse si rimettono in gioco con Canzonissima, da sabato 21 marzo su Rai1. Dopo la vittoria a Sanremo nel 1997 e la sfilza di rifiuti alle successive edizioni, il duo ha provato a rimettersi in gioco varie volte, ma se tornasse in dietro c'è un talent a cui non parteciperebbe, si tratta di The Voice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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