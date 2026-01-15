La cantante dei Jalisse ricoverata in ospedale dopo un intervento chirurgico | come sta Alessandra Drusian

Alessandra Drusian dei Jalisse è stata ricoverata in ospedale dopo un intervento chirurgico. La cantante, vincitrice di Sanremo nel 1997, ha deciso di prendersi una pausa dai propri impegni musicali per concentrarsi sulla sua salute. La situazione, al momento, sembra sotto controllo, e si attende un aggiornamento sulle condizioni di Alessandra.

Archiviata l'ennesima porta chiusa a Sanremo, la 29esima nella storia dei Jalisse vincitori dell'edizione del 1997, la cantante Alessandra Drusian ha deciso di prendersi una pausa dagli impegni professionali con l'obiettivo di affrontare finalmente un problema di salute la cui risoluzione era stata rimandata per troppo tempo. L'artista ha tenuto anche in questi giorni un filo diretto coi propri fan, condividendo con loro le foto scattate in ospedale durante il ricovero successivo a un delicato intervento chirurgico all'anca a cui ha dovuto sottoporsi la scorsa settimana. Nonostante le difficoltà che chiaramente comporta subire un'operazione, la Drusian ha voluto rassicurare tutti circa il buon esito dell'intervento chirurgico e le sue condizioni di salute.

