Roma Venturino scala le gerarchie | esordio da titolare contro la Juve?

Venturino, ex Genoa, ha guadagnato fiducia dopo aver disputato un buon spezzone contro la Cremonese, spingendo il tecnico a considerarlo titolare contro la Juventus. La sua prestazione ha portato a un aumento di richieste tra i tifosi, mentre la squadra si prepara a uno scontro decisivo in campionato. La sua crescita si riflette anche nella competizione interna, con Zaragoza che ora deve affrontare una sfida per confermarsi da titolare.

Da oggi inizierà un lungo testa a testa. Perché se Dybala e Soulé rischiano di essere fuori causa anche per la sfida di domenica prossima con la Juve, Gasperini adesso sa bene di avere una soluzione in più in attacco. E quella soluzione si chiama Lorenzo Venturino, che si andrà a giocare il posto da titolare con Bryan Zaragoza. Un lungo testa a testa, appunto, verso la sfida contro i bianconeri. Dove Venturino potrebbe essere davvero la carta a sorpresa. Gasperini ne sta apprezzando sempre più l’intraprendenza e l’imprevedibilità e anche contro la Cremonese era stato tentato di mandarlo in campo dal via. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Roma-Cremonese: Vaz pronto all’esordio da titolareVaz si appresta a fare il suo debutto da titolare nella partita tra Roma e Cremonese, che si gioca domani sera.

Juventus-Roma, Rensch avanza nelle gerarchie: può partire titolareIn vista di Juventus-Roma, cresce l’attesa per le scelte di formazione.

JUVENTUS - ROMA | Formazioni a confronto

