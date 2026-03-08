Durante i Mondiali allround di speed skating del 2026, si svolge in diretta l'ultima batteria sui 1500 metri, con l'azzurro Lorello che sorprende tutti firmando il suo miglior risultato personale sulla distanza. In questa fase della competizione, il velocista Stolz si prepara a sfidare il forte norvegese Eitrem, noto per le sue capacità nelle gare di resistenza. La gara prosegue con attenzione e grande partecipazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55 Ultima batteria di questi 1500 metri! Il fenomeno Stolz, più adatto a questa distanza, se la vedrà con il fortissimo norvegese Eitrem, che invece è più abile nelle gare di resistenza. 14.54 Ottima prova di Kongshaug (1.44.20) che, nonostante alcune difficoltà nell’ultima curva, si prende la vetta della classifica generale. Semirunny termina su tempi molto simili a Jilek e si piazza secondo in classifica. 14.51 Penultima batteria in pista, scendono sul ghiaccio adesso il forte polacco Semirunniy e il norvegese Kongshaug. 14.49 Jilek scalza subito l’azzurro dalla vetta della classifica generale grazie al miglior crono sui 1500 metri (1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: sorprende Lorello! L’azzurro firma il personale sui 1500 metri

LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: Lollobrigida cerca la rimonta nei 3000 metri14:21 Francesca Lollobrigida prenderà parte alla penultima batteria e sarà opposta alla canadese Valerie Maltais.

Leggi anche: LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: si parte dai 500 metri, Lollobrigida dovrà difendersi

Una raccolta di contenuti su Speed skating.

Temi più discussi: LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: risale Di Stefano grazie ai 1000, Pergher fermata da un problema muscolare; LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: Lollobrigida risale nei 3000 ed è sesta nella generale; LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: grande festa dei Paesi Bassi! Kok e De Boo vincono il mondiale sprint; Speed skating, Mondial allround e sprint 2026: programma, orari, tv, streaming.

Mondiali speed skating allround 2026 oggi: orari 8 marzo, tv, streaming, italiani in garaOggi, domenica 8 marzo, calerà il sipario sui Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating. Sull'anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), messa ... oasport.it

LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: Francesca Lollobrigida all’attacco del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima giornata dei ... oasport.it

Lisa Offside. . AAA cercasi coraggio per sciare senza lasciare un crociato sulla pista. Forse meglio seguire i campioni dello speed skating… Grazie @cocacolait per l’invito. E voi... occhi aperti #adv #CocaCola #MilanoCortina2026 #OlympicGames #Olympic - facebook.com facebook

Milano-Cortina 2026: Fiamme Gialle d'oro nello speed skating! Il treno dell'Italia composto dai finanzieri Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti prima supera i Paesi Bassi in semifinale per poi completare l'opera battendo in finale gli Stati Uniti d' x.com