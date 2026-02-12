Team Gresini che guaio! Aldeguer salta test e prima gara della stagione Al suo posto Pirro

La scuderia Gresini ha annunciato che il pilota spagnolo Aldeguer non parteciperà ai test e alla prima gara della stagione in Thailandia. Al suo posto, scende in pista Pirro. La decisione ha sorpreso gli appassionati, che si aspettavano di vedere Aldeguer in azione già dalla prima uscita ufficiale. La squadra non ha dato ancora spiegazioni precise, ma la sua assenza potrebbe complicare il debutto stagionale.

La brutta notizia che da giorni circolava negli ambienti MotoGP ha trovato conferma nel comunicato dell'ultim'ora del team Gresini: Fermin Aldeguer, assente dal primo test del 3-4-5 febbraio a Sepang, sarà costretto a saltare il secondo test del 21-22 febbraio e anche il round di apertura del Motomondiale in Thailandia, in programma dal 27 febbraio al 1° marzo. Al suo posto ci sarà Michele Pirro. Questo il comunicato: "Il recupero di Fermin Aldeguer procede a grandi falcate, anche se non abbastanza per vederlo già in Thailandia. Lo spagnolo, al suo secondo anno con il team satellite Ducati, non sarà presente nei test di Buriram né nella prima gara della stagione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Aldeguer non partecipa al test e alla gara in Thailandia.

La squadra di Gresini presenta la nuova livrea delle moto per il 2026.

