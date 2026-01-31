Nuova grafica per la moto del Team Gresini | Marquez e Aldeguer scelgono un design audace per la stagione in arrivo
La squadra di Gresini presenta la nuova livrea delle moto per il 2026. Marquez e Aldeguer hanno scelto un design audace, che fa parlare già prima dei test di Sepang. L’evento si è svolto a Kuala Lumpur, dove i piloti si preparano per la stagione che sta per cominciare.
Il Team Gresini ha svelato ufficialmente la nuova livrea delle Ducati impiegate da Alex Marquez e Fermin Aldeguer per la stagione 2026 della MotoGP, in un evento tenutosi a Kuala Lumpur, in vista dei test ufficiali di Sepang in programma dal 3 al 5 febbraio. La presentazione, che ha raccolto l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di motociclismo, ha messo in evidenza un cambiamento radicale nel design delle moto, con un’identità visiva più decisa e aggressiva rispetto alla stagione precedente. Il nero, in passato utilizzato solo come dettaglio, ora domina l’intera carrozzeria, sostituendo definitivamente l’argento e le rifiniture grigie che caratterizzavano la livrea 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu
