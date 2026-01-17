Alcaraz-Walton | orario precedenti e dove vederla in tv

Il primo turno degli Australian Open vede in campo Carlos Alcaraz, che affronta l’australiano Adam Walton. La gara si svolge a Melbourne tra il 17 e il 18 gennaio, con possibilità di seguirla in diretta tv e streaming. Di seguito, vengono forniti orario, precedenti tra i due giocatori e le modalità di visione dell'incontro.

(Adnkronos) –Carlos Alcaraz scende in campo agli Australian Open. Nel programma della prima giornata di Melbourne, che si svolge, per l'Italia, tra sabato 17 gennaio, e domani, domenica 18, lo spagnolo affronta l'australiano Adam Walton – in diretta tv e streaming – numero 79 del mondo nel primo turno dello Slam di scena a Melbourne, il primo della stagione e a cui Alcaraz arriva da numero uno del ranking. Lo spagnolo è reduce dalla sconfitta nella finale delle ultime Atp Finals contro Jannik Sinner e dall'infortunio che lo ha costretto a saltare le Final Eight di Coppa Davis, in cui la sua Spagna è stata battuta in finale dall'Italia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

