Oggi, martedì 10 marzo, Jannik Sinner affronta il brasiliano Joao Fonseca negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, un torneo maschile di alto livello. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, offrendo agli appassionati italiani la possibilità di seguire il confronto tra i due tennisti. Si tratta di un match importante nel percorso del tennista azzurro in questa competizione.

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Il tennista azzurro sfida oggi, martedì 10 marzo, il brasiliano Joao Fonseca – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Sinner arriva alla sfida dopo aver eliminato il ceco Svrcina all'esordio e il canadese Shapovalov nel terzo turno, battuto agilmente in due set con un netto 6-3, 6-2. Fonseca invece, nei turni precedenti del torneo ha superato Collignon, Khachanov e Paul. La sfida tra Sinner e Fonseca è in programma oggi, martedì 10 marzo, con orario ancora da definire. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Indian Wells che sarà quindi la loro prima sfida. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Leggi anche: Sinner-Gaston: orario, precedenti e dove vederla in tv

Sinner vs Aliassime | ATP Paris 2025 Final | Tennis Talk Preview & Prediction

Aggiornamenti e notizie su Sinner Fonseca orario precedenti e dove...

Temi più discussi: Jannik Sinner - Joao Fonseca a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Fonseca: orario, precedenti e dove vederla in tv; Sinner-Fonseca, ecco l'orario della sfida degli ottavi di finale a Indian Wells: quando si gioca e dove vederla in tv; Sinner-Fonseca, ottavi spettacolo: data, orario e dove vederla in tv.

Sinner-Fonseca in Tv: l'orario esatto e come vedere gratis la sfida dell'annoJannik Sinner affronta per la prima volta Joao Fonseca negli ottavi di Indian Wells. Scopri l'orario del match e come seguire la sfida tra l'azzurro e il talento brasiliano ... skuola.net

Indian Wells, quando si gioca Sinner-Fonseca? Data e orario degli ottaviSinner e Fonseca si affronteranno per gli ottavi di finale di Indian Wells. Il match è in programma martedì 10 marzo, con orario ancora da definire. In ogni caso, i sostenitori azzurri faranno di ... tag24.it

Sinner-Fonseca, ecco l'orario della sfida degli ottavi di finale a Indian Wells: quando si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook

#Sinner- #Fonseca, ecco l'orario della sfida degli ottavi di finale a Indian Wells: quando si gioca e dove vederla in tv x.com