La polizia scende in campo nella battaglia di palle di neve | lo scontro tra militari e cittadini fa il giro del web – Video

Un video sta attirando l’attenzione online, mostrando una battaglia di palle di neve tra cittadini e forze di polizia. La scena evidenzia un momento di gioco condiviso, con le forze dell’ordine che partecipano all’evento in modo informale. La diffusione di questo video ha suscitato interesse, offrendo uno sguardo inaspettato sulla partecipazione delle forze di sicurezza a un’attività ludica.

Sta facendo il giro del web un video che riprende una curiosa battaglia di palle di neve. Il motivo? Anche la polizia ha deciso di partecipare allo “ scontro “, lanciando qualche palla contro i cittadini. È successi il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, a La Rochelle, in Nuova Aquitania, una delle zone francesi colpite da abbondanti nevicate. Il video è stato condiviso da Mael Destampes e ha fatto rapidamente il giro del web, diventando virale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

