Sansepolcro ultimi preparativi per le Fiere di Mezzaquaresima

Sansepolcro si sta organizzando per le Fiere di Mezzaquaresima, che si svolgeranno dal 19 al 22 marzo 2026. La causa è il crescente interesse della comunità e dei visitatori, che tradizionalmente affollano le vie del centro. Sono in corso gli ultimi allestimenti delle bancarelle e delle attrazioni, mentre le autorità locali si preparano a garantire la sicurezza di tutti. Gli espositori di prodotti artigianali e alimentari stanno ultimando i preparativi, pronti a offrire un evento ricco di colori e sapori. La città si anima in vista dell’appuntamento annuale.

Appuntamento dal 19 al 22 marzo. Per quattro giorni il centro cittadino tornerà a trasformarsi in un grande spazio di incontro, commercio e convivialità Sansepolcro si prepara ad accogliere una nuova edizione delle Fiere di Mezzaquaresima, in programma da giovedì 19 a domenica 22 marzo 2026, uno degli appuntamenti più attesi e identitari della città. Per quattro giorni il centro cittadino tornerà a trasformarsi in un grande spazio di incontro, commercio e convivialità, con le tradizionali bancarelle che animeranno le vie e le piazze, affiancate da aree tematiche dedicate all'artigianato, alla gastronomia, all'agricoltura e agli hobbisti.