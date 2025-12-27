Oona Chaplin, che attualmente sta promuovendo il film che porta il suo nome, l’ultimo capitolo della serie di James Cameron, Avatar: Fire and Ash, ha rivelato perché ha deciso di abbandonare il suo famoso cognome nel tentativo di separarsi dal suo famoso nonno. Charlie Chaplin è un nome forse conosciuto da persone di tutto il mondo e di tutte le generazioni. Nato a Londra, in Inghilterra, è diventato famoso per la prima volta nell’era del cinema muto durante la sua infanzia, che era nell’era vittoriana. È rimasto famoso e amato in tutto il mondo fino alla sua morte, avvenuta nel 1977. Ancora oggi è considerato uno dei pionieri dell’arte cinematografica. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Nipote di Charlie Chaplin racconta la fama legata al cognome

Leggi anche: Golfista amatoriale, debutta tra i professionisti solo per il cognome: è Kai, la nipote di Donald Trump

Leggi anche: "Bloomsville": il classico di Chaplin rivive al Teatro Astra tra danza, musica live e non verbalità

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

“Charles Chaplin, A Man of the World”, il film di Carmen Chaplin racconta le origini rom, la vita, i viaggi del celebre attore-regista; Oona Chaplin e Varang: l’ombra che incendia Avatar – Fuoco e Cenere.

Oona Chaplin: “Ho pensato di cambiare il mio cognome” - Nonostante Avatar: Fuoco e Cenere rappresenti il primo grande blockbuster hollywoodiano della sua carriera, Oona Chaplin lavora professionalmente come attrice dal 2007. lascimmiapensa.com