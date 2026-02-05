in 10 anni sopravvivenza mieloma quadruplicata ne parlano gli esperti

Negli ultimi dieci anni, i pazienti con mieloma multiplo hanno visto la loro aspettativa di vita quasi quadruplicarsi. Da circa due anni e mezzo, ora si arriva a superare i dieci anni, un dato che gli esperti considerano molto positivo. La malattia, che qualche tempo fa aveva poche speranze di sopravvivenza, oggi permette ai pazienti di vivere più a lungo grazie ai nuovi trattamenti.

Roma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - In 10 anni l'aspettativa di vita dei pazienti con mieloma multiplo è quasi quadruplicata, passando da circa 2 anni e mezzo a oltre 10. Una conquista notevole, dovuta ai progressi della medicina. Nella maggior parte dei casi le terapie attuali non permettono ancora di ottenere una guarigione definitiva, perché quasi tutti i pazienti finiscono per avere una o più ricadute. In questo contesto gli anticorpi farmaco coniugati (Adc) sono trattamenti innovativi che combinano un anticorpo monoclonale, progettato per riconoscere specificamente una proteina presente sulle cellule malate, con un farmaco citotossico che la elimina.

