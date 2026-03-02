Legalità e senso civico i carabinieri ne parlano con gli studenti delle scuole medie

Venerdì 27 febbraio al Teatro Comunale Cazzanti, i carabinieri di Jolanda di Savoia hanno incontrato gli studenti delle scuole medie per discutere di legalità e senso civico. Il comandante dei Carabinieri, maresciallo Alessandro Sicolo, ha partecipato all’evento, che fa parte del progetto dedicato alla promozione della cultura della legalità. L'iniziativa ha coinvolto gli alunni in un confronto diretto con le forze dell’ordine.

L’obiettivo primario del progetto è di accrescere nei giovani la consapevolezza del valore della sicurezza e promuovere la conoscenza e il rispetto delle regole fondamentali della convivenza civile. Il maresciallo Sicolo, ha interloquito con circa 60 studenti delle classi terze, affrontando tematiche di stringente attualità e rilevanza sociale, come i rischi connessi ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con un focus specifico sull’uso responsabile e consapevole dei social media. L’incontro ha registrato una partecipazione vivace e attenta da parte dei giovani, i quali hanno interagito ponendo numerose domande e richiedendo chiarimenti su casi pratici. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

