Wikipedia a 25 anni | il sapere umano nell’era delle macchine

A 25 anni dalla sua nascita, Wikipedia si conferma come una delle più importanti fonti di conoscenza condivisa. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta trasformando il modo di accedere alle informazioni, questa piattaforma rappresenta il valore del sapere libero e collaborativo. La sua storia riflette l’evoluzione del sapere umano e la sfida di garantire un'informazione affidabile in un mondo digitale in rapido cambiamento.

Il sapere libero alla sfida dell’intelligenza artificiale. Wikipedia compie 25 anni e, mai come oggi, la sua esistenza appare simbolica. Nata come un’utopia digitale fondata sulla collaborazione volontaria e sulla fiducia nel sapere condiviso, l’enciclopedia libera si trova ora a confrontarsi con un mondo profondamente cambiato, dominato dall’intelligenza artificiale e da nuove concentrazioni di potere tecnologico. Quando nel 2001 Jimmy Wales e Larry Sanger lanciarono Wikipedia, l’idea era semplice e radicale: permettere a chiunque di contribuire alla costruzione della conoscenza. Nessuna pubblicità, nessun tornaconto commerciale, solo comunità, regole condivise e controllo collettivo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

