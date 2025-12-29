Terremoto ai Castelli Romani la scossa di magnitudo 2.6 avvertita anche a Roma

Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato avvertito oggi intorno alle 17:20 nei Castelli Romani, con percezione anche a Roma. L’evento sismico è stato confermato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La scossa, di lieve entità, ha suscitato preoccupazione tra la popolazione locale, ma non sono stati segnalati danni significativi.

