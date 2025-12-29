Terremoto ai Castelli Romani scossa di magnitudo 2.6 avvertita anche a Roma
Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata percepita oggi, lunedì 29 dicembre, nel territorio di Ariccia, nei Castelli Romani. La scossa è stata avvertita anche a Roma e non si segnalano danni o conseguenze rilevanti. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla calma.
Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita oggi, lunedì 29 dicembre, nel territorio del comune di Ariccia ai Castelli Romani. L'evento si è verificato alle 17.20.L'epicentro, come rilevato dall'Istituto nazionale geologia e vulcanologia, è stato localizzato a tre chilometri sud-ovest da. 🔗 Leggi su Romatoday.it
