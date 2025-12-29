Terremoto ai Castelli Romani scossa di magnitudo 2.6 avvertita anche a Roma

Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata percepita oggi, lunedì 29 dicembre, nel territorio di Ariccia, nei Castelli Romani. La scossa è stata avvertita anche a Roma e non si segnalano danni o conseguenze rilevanti. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla calma.

Terremoto oggi a Roma, scossa di 2.6 ad Ariccia: avvertito ai Castelli Romani e nella Capitale - Terremoto oggi, lunedì 29 dicembre 2025, con epicentro nella zona dei Castelli Romani, avvertito anche a Roma. msn.com

Scossa di terremoto avvertita a Roma e ai Castelli Romani: sisma di magnitudo 2.6 ad Ariccia - Scossa di terremoto nella regione Lazio nel pomeriggio di lunedì 29 dicembre 2025: il sisma è stato avvertito nella zona dei Castelli Romani, come a Frascati, e nella Capitale. fanpage.it

