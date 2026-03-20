Un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver aggredito il capotreno di un treno sulla tratta Salerno-Caserta. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando il capotreno ha chiesto all’uomo di mostrare il biglietto di viaggio. L’individuo ha reagito con violenza, colpendo il personale di bordo prima di essere fermato dalle forze dell’ordine.

Violenta aggressione a bordo di un treno sulla tratta Salerno-Caserta, dove nei giorni scorsi un 50enne ha colpito il capotreno dopo la richiesta di esibire il biglietto di viaggio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe inizialmente reagito con insulti per poi passare alle vie di fatto, sferrando calci e pugni contro il capotreno. Determinante l’intervento degli agenti del Commissariato di Polizia di Sarno, allertati dal personale ferroviario e dai colleghi della vittima, intervenuti per prestare soccorso. Alla stazione di Sarno, il 50enne è stato arrestato in flagranza di reato, in applicazione delle norme previste dal decreto sicurezza. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Aggredisce il capotreno dopo la richiesta del biglietto: arrestato 50enne

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