Insulti botte e spintoni | viaggia senza biglietto e aggredisce il capotreno

A gennaio, a Brescia, un uomo senza biglietto ha iniziato insultando il capotreno, poi lo ha spinto e infine aggredito fisicamente durante un controllo sul treno in transito. L’episodio si è verificato mentre il convoglio si trovava alla stazione, coinvolgendo un passeggero che ha reagito con violenza alla richiesta di mostrare il titolo di viaggio.

