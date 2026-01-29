Redditi e patrimoni ancora al top Casa mercato dinamico e vivace Non si ferma l’aumento degli affitti

Gli italiani continuano a guadagnare di più, con redditi e patrimoni che restano ai livelli più alti. Il mercato immobiliare è in piena attività, con affitti che aumentano senza sosta. I salari sono più alti della media nazionale e il reddito disponibile cresce, anche se non sembra rallentare. La situazione economica si mantiene vivace, soprattutto nel settore delle case e degli affitti.

Salari (nettamente più alti della media italiana), reddito pro capite medio disponibile, valore aggiunto per abitante. Tre degli indicatori principali che portano Bologna all'ottavo posto della classifica 'di tappa' su 'Ricchezza e consumi'. Questo ci dice la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita che, nel 2025, ha visto fare un salto in avanti di ben dieci posizioni alla nostra città. Del resto, il capoluogo si inserisce in una Emilia che si conferma 'ricca'. Ecco le cifre di questo 'primato'. Per quanto riguarda lo stipendio annuo medio (lordo) per i lavoratori dipendenti, Bologna si piazza al quinto posto con 27.

