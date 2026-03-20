Sergio ha deciso di interrompere la partita a Affari Tuoi dopo aver vinto 33.000 euro, lasciando nel pacco solo 10 euro. La sua scelta è arrivata al momento giusto, secondo quanto riferito, e ha evitato di rischiare ulteriormente. La sua decisione ha portato a un finale inaspettato, con un risultato che ha sorpreso chi seguiva il programma.

Il buongiorno si vede dal mattino, recita un detto. E questa volta ha avuto il sapore di una promessa mantenuta. La primavera ha aperto le sue porte con un sorriso generoso per Affari Tuoi, regalando al pubblico una finale importante e, soprattutto, un concorrente capace di farsi ricordare. Archiviata l’avventura del pugliese Nicolò, che aveva scelto di fermarsi accettando l’offerta del Dottore a metà percorso, il viaggio è proseguito senza rallentare. Nella puntata del 20 marzo è stato il turno del Trentino-Alto Adige. A prendersi la scena è stato Sergio, protagonista di una partita vivace, fatta di tensione, speranza e decisioni pesate fino all’ultimo respiro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Sergio si ferma al momento giusto: ‘era meglio che andavi alla Ruota della Fortuna’

Articoli correlati

Affari Tuoi e la partita di Sergio, De Martino lo sfida: “Fai il provino per la Ruota della Fortuna”Nella puntata di Affari Tuoi del 20 marzo, Sergio da Mezzolombardo accetta 33mila euro dal Dottore.

Affari Tuoi, Leila si fida dell’intuito e vince: ironia sulla Ruota della FortunaGrandi emozioni nella puntata del 16 marzo di Affari Tuoi, con protagonista la rappresentante del Friuli-Venezia Giulia.

Contenuti e approfondimenti su Affari Tuoi

Discussioni sull' argomento Affari Tuoi, Stefano De Martino prende in giro Herbert: il finale è amaro; Addio. Il dolore di Romina Power per la grande perdita: il suo triste annuncio.

Affari tuoi, Sergio la spara grossa e De Martino lo manda da Gerry Scotti: Meglio alla Ruota della FortunaLa nuova puntata di Affari tuoi in onda venerdì 20 marzo 2026 su Rai 1 mette al centro dello studio Sergio, vulcanico responsabile di un supermercato dalla provincia di Trento. Al suo fianco la ... libero.it

Affari Tuoi e la partita di Sergio, De Martino lo sfida: Fai il provino per la Ruota della FortunaProtagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, venerdì 20 marzo, è stato Sergio da Mezzolombardo, in provincia di Trento. Dipendente di un supermercato e voce radiofonica nel tempo libero, ... fanpage.it

“Ma tu il provino per la ruota della fortuna non l'hai fatto È pure fortunato" Stefano De Martino non ha resistito, cosa è successo durante la puntata di Affari tuoi di questa sera - facebook.com facebook

"Sei ignorante e fuori contatto con la realtà". Che batosta per la Thunberg Hasta la vista, Greta. L’esule cubana le dà una lezione: “Fatti gli affari tuoi e informati” x.com