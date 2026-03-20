Affari Tuoi e la partita di Sergio De Martino lo sfida | Fai il provino per la Ruota della Fortuna

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa il 20 marzo, Sergio, proveniente da Mezzolombardo, ha deciso di accettare 33mila euro proposti dal Dottore, mentre nel pacco numero 20 che aveva scambiato c’erano solo 10 euro. Durante la puntata, De Martino ha sfidato Sergio invitandolo a fare un provino per la Ruota della Fortuna.

Nella puntata di Affari Tuoi del 20 marzo, Sergio da Mezzolombardo accetta 33mila euro dal Dottore. Nel pacco che aveva cambiato, il numero 20, c'erano solo 10 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Affari Tuoi vs. La Ruota della Fortuna, si è riaccesa la sfida tra De Martino e Gerry Scotti

Affari Tuoi, De Lucia cita Ruota della Fortuna e Samira Lui nella gag esilarante: la reazione di Stefano De MartinoLa puntata speciale di Affari Tuoi andata in onda il 6 gennaio 2026, dedicata all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, non è...

Una raccolta di contenuti su Affari Tuoi

Temi più discussi: Ascolti tv mercoledì 11 marzo, Stefano De Martino vola: i dati; Ascolti tv, Stefano de Martino lancia se stesso: chi vince la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della fortuna? I dati Auditel per l'access prime time; Stop a Stefano De Martino, la decisione improvvisa Rai su Affari Tuoi: Ci sarà un nuovo game show; Affari tuoi, Brenda trionfa in lacrime e De Martino non ci crede: Che coraggio. La maxi-vincita finale.

Affari tuoi, la partita di Sara è un incubo: perde 300mila euro poi cade nella trappola del DottoreNella puntata di stasera di Affari tuoi, la disastrosa partita di Sara della regione Umbria. Un vero e proprio incubo iniziato con l’uscita di scena dei pacchi da 300mila e da 200mila euro e proseguit ... fanpage.it

Affari Tuoi, colpo di scena finale: Nicolò si accontenta e perde tutto. Il Dottore senza paroleAd Affari Tuoi, Nicolò perde tutto e si accontenta di 40000 euro: il Dottore, Pasquale Romano, lo chiama personalmente per capire il motivo ... dilei.it

Giuseppe Mandrake Ninno. . IMBARAZZI - AFFARI TUOI IN FAMIGLIA Concorso a premi valido dal 23 febbraio 2026 al 30 aprile 2026 Valore totale montepremi: € 15.000,00 IVA compresa. #adv @dolceetoys - facebook.com facebook

"Sei ignorante e fuori contatto con la realtà". Che batosta per la Thunberg Hasta la vista, Greta. L’esule cubana le dà una lezione: “Fatti gli affari tuoi e informati” x.com