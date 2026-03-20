Affari Tuoi Nicola sbertucciato dopo la telefonata | Che ci va a fare
Durante la puntata di Affari Tuoi del 19 marzo, Nicolò da Bari, deejay e logistico, è stato sbertucciato dopo una telefonata e ha ricevuto una battuta dalla sorella Marilina. La scena ha suscitato molta attenzione tra il pubblico presente in studio. La puntata ha visto anche altri momenti di intrattenimento e partecipazione da parte dei concorrenti.
La puntata di Affari Tuoi del 19 marzo ha regalato un'emozione fortissima con Nicolò da Bari, deejay e logistico di professione, accompagnato dalla sorella Marilina. Partito col pacco numero 7, ha condotto una partita quasi perfetta: eliminati subito premi bassi come 20.000 euro, poi una serie di pacchi blu che ha lasciato in tabellone solo cifre alte, tra cui 200.000 e soprattutto 300.000 euro. Il tabellone sembrava un "paradiso blu", con pochissimi rischi residui.Il Dottore ha provato a comprare la partita più volte, arrivando a offerte da 38.000, 50.000 e infine 40.000 euro. Nicolò, con sangue freddo, ha rifiutato le prime, ma alla fine ha accettato i 40. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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