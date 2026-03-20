Affari Tuoi Nicola sbertucciato dopo la telefonata | Che ci va a fare

Durante la puntata di Affari Tuoi del 19 marzo, Nicolò da Bari, deejay e logistico, è stato sbertucciato dopo una telefonata e ha ricevuto una battuta dalla sorella Marilina. La scena ha suscitato molta attenzione tra il pubblico presente in studio. La puntata ha visto anche altri momenti di intrattenimento e partecipazione da parte dei concorrenti.