Ragazze svestite per fare audience poi si riempiono la bocca con la parità | la Rai rimuove il post social con Martina Millidi di Affari Tuoi dopo le numerose critiche Cosa è accaduto

La Rai ha rimosso un post social con Martina Millidi di Affari Tuoi dopo aver ricevuto numerose critiche. Nel messaggio, venivano mostrate ragazze svestite con l’intento di fare audience, accompagnato da un avviso che avvertiva della possibile sensibilità delle immagini. La decisione è arrivata in seguito alle polemiche sollevate sui social, dove molti hanno contestato il contenuto pubblicato.

“Attenzione! Queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità e anche il vostro apparato cardiorespiratorio “, questa la didascalia utilizzata sui social Rai per rilanciare una performance di ballo di Martina Millidi, ex concorrente di Amici che da qualche mese fa parte del cast fisso di Affari Tuoi affiancando Stefano De Martino e Herbert Ballerina. Un balletto sexy e ammiccante in onda su Rai1 nella puntata dell’8 marzo, festa della donna, e rilanciato il giorno successivo. La clip è stata rimossa dai profili social. Un breve filmato in cui la ballerina si avvicina a De Martino, improvvisa un casquè per poi continuare la sua coreografia al centro della scena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ragazze svestite per fare audience, poi si riempiono la bocca con la parità”: la Rai rimuove il post social con Martina Millidi di Affari Tuoi dopo le numerose critiche. Cosa è accaduto Articoli correlati La Rai rimuove un post con Martina Miliddi di Affari Tuoi: la frase che ha sollevato polemicheUn post pubblicato dagli account Rai in cui si mostrava l'esibizione di Martina Miliddi ad Affari Tuoi viene rimosso per la frase a corredo del... Affari Tuoi, la Rai rimuove il post “piccante” su Martina Miliddi: gaffe dopo l’8 marzoAffari Tuoi è una delle trasmissioni più viste in Italia ed è dunque normale che si ritrovi spesso sotto analisi. La Rai rimuove il post sulla ballerina di Affari tuoi: “Può urtare l’apparato cardiorespiratorio”