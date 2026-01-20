A Torre Annunziata, Napoli, il lutto si fa sentire: Stefano De Martino si ferma per i funerali del padre Enrico. La città si unisce nel rispetto e nel dolore, mentre la puntata di

È il giorno del silenzio e del raccoglimento a Torre Annunziata, Napoli. Martedì 20 gennaio 2026, la città si stringe attorno alla famiglia De Martino per l’ultimo saluto a Enrico, padre di Stefano e figura molto conosciuta sul territorio. Un funerale sentito, partecipato, che unisce il dolore privato all’affetto di una comunità che conosceva Enrico ben prima della notorietà del figlio. In onda, il dolore Lunedì 19 gennaio 2026, mentre Stefano De Martino piangeva la perdita del padre, su Rai 1 è andata regolarmente in onda una puntata di Affari tuoi, registrata da tempo. Una coincidenza che ha colpito il pubblico, consapevole del momento delicato vissuto dal conduttore, rimasto lontano dagli studi per stare accanto alla famiglia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Stefano De Martino, Torre Annunziata si ferma per i funerali del papà Enrico: il dolore dietro le quinte e la puntata di "Affari Tuoi" che va in onda

I funerali del papà di Stefano De Martino, Enrico, a Torre Annunziata: lutto al Bar StellaSi sono svolti a Torre Annunziata i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino.

Affari Tuoi di Stefano De Martino in onda nonostante la morte di papà Enrico, Rai non cancella la puntataStefano De Martino partecipa alla puntata di Affari Tuoi nonostante il recente lutto per la perdita del padre, Enrico.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Torre Annunziata, lutto per Stefano De Martino: muore il papà Enrico; Lutto per Stefano De Martino, morto a 61 anni il papà Enrico. Gli trasmise la passione per la danza; Morto il papà di Stefano De Martino, Enrico aveva 61 anni. Ex ballerino, gli ha trasmesso la passione per la danza; Torre Annunziata in lutto, è morto il padre di Stefano De Martino.

Stefano De Martino, l'ultimo addio al padre Enrico: oggi i funerali a Torre Annunziata - Oggi a Torre Annunziata ci sarà l'ultimo saluto ad Enrico De Martino, ex ballerino e papà di Stefano, scomparso ieri all'età di 61 anni. libero.it

Stefano De Martino, addio al padre Enrico a Torre Annunziata: il gesto privato che nessuno si aspettava - Torre Annunziata oggi si ferma per rendere omaggio a Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, morto a 61 anni. La cerimonia funebre riunisce parenti, ... assodigitale.it

“Ma Antonino…”. Il lutto gravissimo per Stefano De Martino e dopo il gesto di Spinalbese che spiazza tutti. Lo ha fatto davvero - facebook.com facebook

La vicinanza a Stefano De Martino dopo la morte del padre, i messaggi di Rai e Mediaset x.com