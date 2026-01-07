Affari Tuoi De Lucia cita Ruota della Fortuna e Samira Lui nella gag esilarante | la reazione di Stefano De Martino

Nella puntata speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio 2026, tra premi milionari e momenti di comicità, si è distinta una gag che ha coinvolto De Lucia, Ruota della Fortuna e Samira Lui. La reazione di Stefano De Martino ha aggiunto un tocco di leggerezza, rendendo la serata memorabile. Un evento che ha unito suspense e divertimento, offrendo agli spettatori un’esperienza ricca di emozioni e sorrisi.

Affari Tuoi, una puntata speciale tra premi milionari e comicità. La puntata speciale di Affari Tuoi andata in onda il 6 gennaio 2026, dedicata all'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, non è stata solo una serata di numeri fortunati e attesa per i super premi. A conquistare il pubblico è stata anche una lunga serie di momenti esilaranti, culminati in una gag irresistibile tra Stefano De Martino e Vincenzo De Lucia. L'imitatore, ospite fisso delle serate-evento Rai, ha vestito ancora una volta i panni di una Maria De Filippi più che mai riconoscibile, trasformando lo studio in una parodia affettuosa – ma pungente – dei grandi programmi rivali del prime time.

