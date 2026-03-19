Durante la serata di AEW Dynamite, si è verificato un episodio di grande confusione quando Toni Storm è stata dichiarata non idonea a partecipare allo show poche ore prima dell'inizio. In risposta, Shirakawa ha affrontato il suo avversario in un incontro senza limiti, portando a una scena di caos totale sul ring. L'evento ha catturato l'attenzione dei presenti e dei telespettatori.

Un cambiamento improvviso ha sconvolto AEW Dynamite, dopo che Toni Storm è stata dichiarata non idonea a combattere nelle ore precedenti allo show. Questo ha costretto gli organizzatori a inserire una sostituta all’ultimo minuto in un No Holds Barred Match che è subito degenerato nel caos. Durante la puntata sono state mostrate delle immagini di Renee Paquette che ha trovato Storm ferita nel backstage, confermando che non era stata autorizzata a combattere in seguito agli eventi recenti. EXCLUSIVE: "Timeless" Toni Storm has been taken out backstage ahead of tonight's #AEWDynamite and her No Holds Barred Match with @MarinaShafir! pic.twitter.comPcsVjwULrt — All Elite Wrestling (@AEW) March 18, 2026 L’attacco a Storm accende la furia di Shirakawa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Notte di caos, Shirakawa vendica Toni Storm in un No Holds Barred senza limiti

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