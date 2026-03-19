Adriano Celentano passa a vie legali per il presunto figlio | Ho dato mandato all'avvocato Bongiorno

Adriano Celentano ha affidato a un avvocato la gestione di un procedimento legale riguardante un presunto figlio, Antonio Maria Segatori. La decisione segue le accuse e le richieste di riconoscimento avanzate da Segatori, che sostiene di essere figlio dell’artista. La questione è ora nelle mani dei legali, con l’obiettivo di chiarire la posizione e le eventuali implicazioni legali.

Adirano Celentano ha scelto di passare a vie legali per il presunto figlio segreto Antonio Maria Segatori. Il 55enne ha raccontato di essere figlio del cantautore e di Maria Luigia Biscardi, ma il Molleggiato ha negato: "Doveroso affidare un mandato all’avvocato Giulia Bongiorno perché mi tuteli da ogni ulteriore speculazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una selezione di notizie su Adriano Celentano

Temi più discussi: Adriano Celentano è il mio padre segreto. Le parole di Antonio Segatori Biscardi e la risposta del Molleggiato: Sono tuo nonno; Antonio Segatori è il figlio segreto di Celentano? No sono tuo nonno la replica del Molleggiato; Adriano Celentano è mio padre. Non vado a caccia di soldi, voglio solo avere il suo cognome. La replica dell'artista, che smentisce; Adriano Celentano risponde al presunto figlio segreto: In realtà sono tuo nonno.

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