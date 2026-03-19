Adriano Celentano ha annunciato di aver deciso di intraprendere azioni legali in merito alla questione del presunto figlio segreto. La decisione arriva dopo le recenti notizie che sono circolate nei giorni scorsi, senza che vengano forniti ulteriori dettagli o commenti. La causa sarà avviata per tutelare la propria posizione legale in questa vicenda.

Dopo le notizie circolate ieri, Adriano Celentano ha deciso di passare alle vie legali per la vicenda del presunto figlio. Il cantante ha infatti annunciato di aver affidato la propria difesa all’avvocato Giulia Bongiorno, con l’obiettivo di tutelarsi da quelle che definisce ulteriori speculazioni. A renderlo noto è stato lo stesso “Molleggiato” con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha commentato direttamente le dichiarazioni dell’uomo che sostiene di essere suo figlio. "Prima la presunta madre, ora il presunto figlio", scrive Celentano. "Circa mezzo secolo fa è stato sollevato un polverone da una signora che sosteneva che io fossi padre di suo figlio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Celentano e il presunto figlio segreto: il cantante passa alle vie legali

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