È morto Umberto Bossi, figura chiave della politica italiana. Nel 1996, il giornalista Bruno Vespa organizzò a Porta a Porta un incontro tra Bossi e Ciriaco De Mita, conclusosi dopo settimane di trattative. Bossi è stato protagonista di una svolta politica che ha contribuito a cambiare il panorama della Prima Repubblica. La sua figura ha segnato un'epoca della storia italiana.

Il Gran ciambellano Bruno Vespa quel giorno di primavera del 1996 è particolarmente eccitato; dopo trattative di settimane è riuscito a mettere insieme Ciriaco De Mita e Umberto Bossi per un faccia a faccia a Porta a porta. L’intellettuale della Magna Grecia (così Gianni Agnelli aveva soprannominato Ciriaco per il suo vaporoso nulla) attacca un pontificale senza fine spaziando a volo d’uccello sui problemi del Paese con improbabili e polverose ricette per risolverli. Quando la parola passa al Visigoto, tutto lo studio ha la palpebra reclinante. Lui sta qualche secondo assorto, poi si rivolge al gran visir di Nusco e dice: «Ma tàches al tram». In quel preciso istante, mentre milioni di italiani esplodono idealmente in un boato di approvazione da stadio, finisce la Prima repubblica. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Addio a Umberto Bossi: le 5 tappe della rivoluzione con cui ha demolito la Prima Repubblica

Articoli correlati

Addio a Umberto Bossi. Il genio che ha cambiato la faccia della politicaIl Gran ciambellano Bruno Vespa quel giorno di primavera del 1996 è particolarmente eccitato; dopo trattative di settimane è riuscito a mettere...

E' morto Umberto Bossi: addio al fondatore della Lega, aveva 84 anni. Bersani: l'avversario a cui ho voluto più beneMinistro , senatore , deputato , europarlamentare , ma soprattutto fondatore della Lega Nord , segretario e presidente a vita.

Altri aggiornamenti su Umberto Bossi

Temi più discussi: Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord; È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatùr'; Addio a Umberto Bossi, il fondatore della Lega; L'ultimo addio a Umberto Bossi: il silenzio di Gemonio e quel messaggio finale prima di morire.

Addio a Umberto Bossi: la lotta per l'autonomia del Nord, gli incarichi di governo con Berlusconi e la malattia: la videoscheda(LaPresse) È morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega Nord, noto a tutti come il Senatur, aveva 84 anni ed era ricoverato in ospedale a Varese. Nato a Cassano Magnago, in provincia di Varese, il 1 ... msn.com

Umberto Bossi, i media internazionali lo ricordano: Addio a un attore di primo piano della politica italianaContinuano ad arrivare messaggi di cordoglio per ricordare Umberto Bossi, morto ieri sera a Varese a 84 anni. Il fondatore della Lega era ricoverato in ... lapresse.it

Proviamo a chiederci perché la notizia della scomparsa di Umberto Bossi sia stata accolta da un coro unanime e sincero di riconoscenza politica e simpatia umana. Il fondatore della Lega Nord è stato un politico, oltre che visionario, scaltro e spregiudicato, og - facebook.com facebook

Umberto Bossi, l'omaggio del figlio Renzo: "Una vita di battaglie" x.com