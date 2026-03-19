È morto all’età di 84 anni il fondatore della Lega, Umberto Bossi. La notizia è stata diffusa poco fa dalle agenzie di stampa. Bossi ha avuto un ruolo centrale nel plasmare il linguaggio e la storia del movimento politico di cui è stato leader. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per il partito e il panorama politico nazionale.

È morto all’età di 84 anni il fondatore della Lega Umberto Bossi. La notizia è stata rilanciata dalle agenzie di stampa pochi minuti fa. Umberto Bossi è stato uno dei protagonisti più incisivi della politica italiana degli ultimi decenni. A suo modo, ha ridefinito il lessico politico, introdotto nuovi temi nel dibattito italiano ed ha contribuito a trasformare profondamente gli equilibri tra il centro e i territori. (ANSA FOTO) – Notizie.com Una figura centrale e divisiva quella del Senatùr, fondatore e storico leader della Lega Nord. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Addio ad Umberto Bossi, dalla fondazione della Lega alle critiche a Matteo Salvini: così il Senatùr ha rivoluzionato il linguaggio della politica

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