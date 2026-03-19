A Como si diffonde la notizia della scomparsa di un importante azionista, Michael Bambang Hartono, figura chiave nella rinascita di alcune imprese locali. La notizia ha suscitato un senso di lutto e di vuoto tra chi conosceva il suo ruolo nel settore. La sua presenza ha segnato un passaggio fondamentale per lo sviluppo economico della zona, lasciando un’impronta significativa nel panorama imprenditoriale.

C’era un silenzio insolito, nelle ore in cui la notizia ha iniziato a circolare. Un’eco arrivata da lontano, capace però di farsi sentire con forza anche qui: perché quando se ne va una figura che ha sostenuto un progetto, spesso non scompare soltanto una persona, ma un pezzo di visione. Per una società che negli ultimi anni ha imparato a rialzarsi, a ricucire strappi e a tornare a credere nel futuro, l’assenza pesa come un vuoto improvviso. E in questo vuoto, oggi, si mescolano rispetto, gratitudine e un senso di incredulità che accompagna le perdite inattese, anche quando l’età racconta una lunga vita. Tutti i dettagli nella pagina successiva L'articolo proviene da TvZap. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Como in lutto, morto un azionista chiave: addio a Michael Bambang Hartono, protagonista della rinascita

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